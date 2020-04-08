مشنوقة داخل غرفتها... جدل بسبب وفاة فتاة في ظروف غامضة بالأردن

أثارت واقعة وفاة مراهقة باكستانية في الأردن، جدلا واسعا، بعد العثور عليها مخنوقة بوشاح.

وذكرت صحيفة "السوسنة" الأردنية، أن الفتاة عثر عليها معلقة بوشاح ملفوف حول رقبتها، في منزل أسرتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الواقعة حدثت في منطقة الأغوار بالكرك، جنوبي الأردن.

وتم تحويل جثة الفتاة الباكستانية، والتي تبلغ من العمر 16 عاما، إلى مركز طب شرعي في إقليم الجنوب بمدينة الكرك.

وبدأت لجنة من الأطباء الشرعيين في المركز، بتشريح جثة الفتاة، من أجل معرفة سبب الوفاة.

وفاة فتاة باكستانية اختناقا برباط ضاغط في الكرك https://t.co/s638uzyAlR — صحيفة الملاذ الإخبارية (@almalathnetwork) April 8, 2020

وتبين من الكشف المبدئي أن سبب الوفاة ناتج عن الاختناق برباط ضاغط حول العنق، وتم أخذ عينات من الجثة وإرسالها إلى المختبر الجنائي بعمان لمزيد من الاستيضاحات حول سبب الوفاة.