"نتفليكس" تستحدث أدوات جديدة للرقابة على المحتوى

استحدثت شبكة "نتفليكس" العالمية أدوات جديدة تمكن الآباء من مراقبة ما يشاهده أطفالهم من مسلسلات وأفلام .

وبحسب الشبكة فأن الأدوات الجديدة ستساعد الآباء على مراقبة ما يشاهده أطفالهم من مسلسلات وأفلام وذلك بناءً على التعليقات والملاحظات الواردة من مستخدمي الخدمة، عقب تزايد الإقبال بين الأطفال على محتوى نتفليكس أثناء مكوثهم في العزل المنزلي، في إطار مواجهة فيروس كورونا، بحسب موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وبحسب نتفليكس سيكون أمام الآباء أكثر من خيار لمراقبة المحتوى؛ إذ سيكون لهم الحق في حذف مسلسل أو فيلم من الحساب الخاص بأطفالهم بحسب العنوان ومنع ظهوره مرة أخرى لهم.

وكذلك سيكون متاحا للآباء الوصول لسجل المشاهدة الخاص بالطفل ومعرفة ما يتابعونه وإيقاف تشغيل الحلقات تلقائياً في ملفاتهم الشخصية وتقييد وقت الشاشة بكل سهولة.

ولفتت الشبكة إنه لتنفيذ ذلك سيكون على الأباء تعيين رقم "PIN" مكون من 4 أرقام للحساب الخاص على نتفليكس عن طريق فتح الإعدادات ثم الحساب وبعدها التمرير لأسفل حتى تصل للملف الشخصي واختيار الرقابة الأبوية.

ثم يقوم الآباء باختيار ميزة قفل الملف الشخصي والتي ستطلب كلمة مرور الحساب، ثم سيكون الآباء قادرون على إنشاء رقم تعريف شخصي مكون من أربعة أرقام.

وتستطيع إعداد رقم التعريف الشخصي إما عبر موقع Netflix على الويب أو بداخل التطبيق الخاص بالخدمة على هاتفك الذكي.

وقالت مديرة منتجات الأطفال في نتفليكس، ميشيل بارسونز: "لطالما كان الاختيار والتحكم مهمين لأعضائنا، وخاصة الآباء"، مضيفة "نأمل أن تساعد هذه الضوابط الإضافية الآباء على اتخاذ الخيارات الصحيحة لعائلاتهم".