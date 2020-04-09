بعد تفريغ تسجيلات الكاميرات… ماذا حدث لمقيم في السعودية تعمد "العطاس" تجاه مواد غذائية؟ 

بدأت النيابة العامة السعودية تحقيقا مع مقيم تعمد "العطاس" في أحد المتاجر التموينية بمدينة تبوك شمالي المملكة.
ونقلت صحيفة الرياض" السعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الخميس، أن الدائرة المختصة في المدينة باشرت إجراءات التحقيق تجاه مقيم تعمد نزع كمامة كان يرتديها في أثناء وجوده داخل أحد المراكز التموينية بمنطقة تبوك والعطاس تجاه مواد غذائية مغلفة في أرفف المتجر.
ووجهت النيابة بإجراء الكشف الطبي على المقيم وتوجيه الجهة المختصة لأخذ الإجراءات الاحترازية في محل الواقعة، خوفا من أن يكون مصابا بفيروس كورونا.
إثارة الشك والريبة..
وأكد المصدر، أن التحقيق بدأ بعد تفريغ تسجيلات كاميرات الموقع والتي أظهرت قيام المذكور بنزع الكمامة والعطس باتجاه المواد الغذائية.
وأمرت النيابة السعودية بوضعه في العزل لحين صدور تقرير طبي بشأنه، وتمهيدا لمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة، لاقترافه ما من شأنه إثارة الشك والريبة في بواعثه ودوافعه، فضلا عن جنائيتها المغلظة حال ظهور ما يفيد إصابته بفيروس بكورونا.
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