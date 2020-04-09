محاكاة تجعلك تقدر المسافة الصحيحة الآمنة لتجنب التقاط عدوى كورونا... فيديو

أشارت عملية محاكاة جديدة نفذها علماء إلى أن المبادئ التوجيهية الحالية للمسافة الاجتماعية للوقاية من فيروس كورونا، قد لا تكون كافية للحفاظ على سلامة الرياضيين أو الناس في الحدائق العامة.

وأشار فيديو نفذته شركة "Ansys" لتكنولوجيا المحاكاة، إلى أن ضبابة القطيرات تنتشر خلف الإنسان أثناء الجري أو ركوب الدراجات نحو ستة أقدام على الأقل.

وينوه الفيديو إلى عدة حالات، يمكن من خلالها توقع مسار انتشار القطيرات أثناء التنفس أو العطاس أو الحركة، والتي تفيد بتقدير المسافة التي يجب أن تفصلك عن الآخرين لتجنب العدوى.

ويقول خبراء الصحة إن زيادة المسافة بينك وبين الآخرين أثناء وجودك في الخارج هو أحد العناصر الرئيسية للمساعدة في عملية تسوية منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال مارك هورنر، المهندس الرئيسي المختص بالرعاية الصحية في الشركة لصحيفة "ديلي ميل"، يمكننا مشاهدة "رذاذ الماء كيف يتدفق من المصابين ويذهب بعيدا أثناء الجري أو المشي".

© Sputnik . Mohamed Hassan تاريخ الأوبئة

وأضاف هورنر: "ولكن إذا عطس أو سعل الإنسان، فإن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة جدا، وتنشر القطيرات لمسافة واسعة، لذلك ستفيد هذه المحاكاة بمعرفة المسافة التي يجب تقديرها لتفصل بينك وبين الآخرين، قبل أن تسقط هذه القطيرات بفعل الجاذبية.

وكان مسؤولو الصحة قد قدروا المسافة بنحو ستة أقدام، كحد فاصل يجب وضعه بين المواطنين أثناء تحركاتهم.