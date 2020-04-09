التسلل وركلة الجزاء... تعرف إلى أبرز تعديلات قانون كرة القدم

قرر المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" تطبيق سلسلة من التغييرات في قانون كرة القدم بداية من موسم 2020-2021، والتي اشتملت على 12 تعديلًا.

ونقلت بوابة "الجمهورية" الإلكترونية أن "إيفاب" أصدر، اليوم الخميس، قرارًا بأن يتم تأجيل العمل بتعديلات قوانين كرة القدم التي من المنتظر تنفيذها بداية من 1 يونيو/حزيران المقبل، بالنسبة للبطولات المتأثرة بالتأجيلات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، كما عرضت التعديلات التي سيتم تطبيقها بداية من يونيو/حزيران المقبل، وجاءت

كالآتي:

ميدان اللعب

القائمان والعارضة من الممكن أن يكونوا مزيجا من الأشكال الهندسية الأربعة الرئيسية.

تحديد نتيجة المباراة

لا تمتد البطاقات الصفراء والإنذارات إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء

التسلل

إذا حصل المهاجم المتسلل على الكرة من المدافع نتيجة لمسة يد متعمدة من الأخير يعتبر متسللًا.

تفسير المادة: لمسة اليد المتعمدة من المدافع تعتبر لعبة متعمدة في حالة التسلل. مع كون اللعبة المسموح بها قانون (على سبيل المثال باليد أو الرأس) تجعل المهاجم المتسلل في وضعية عدم التسلل، فإن اللعبة "غير القانونية" لا بد أن يكون لها نتيجة مشابهة.

الأخطاء وسوء السلوك

لمسة اليد: الحد الفاصل بين الكتف والذراع هو أسفل الإبط

لمسة اليد "غير المتعمدة" للاعب المهاجم (أو زميله) لا تحتسب إلا إذا حدثت "مباشرة" قبل الهدف أو فرصة واضحة لتسجيل الأهداف.

يمكن لحارس المرمى الحصول على بطاقة حمراء أو طرده بسبب لمس الكرة "بشكل غير قانوني" لمرة ثانية بعد إعادة استئناف المباراة (مثل ركلة المرمى أو الركلة الحرة وما إلى ذلك) حتى إذا كانت اللمسة بيد أو ذراع.

أي مخالفة (ليس فقط خطأ) التي "تتدخل في أو توقف هجمة واعدة" ينبغي أن ينتج عنها بطاقة صفراء.

اللاعب الذي لا يلتزم بمسافة 4 أمتار المطلوبة في كرة مسقطة يجب أن يحصل على بطاقة صفراء.

إذا سمح الحكم باستمرار اللعب أو سمح بركلة حرة "سريعة" بعد خطأ وتم تعطيل اللعبة لا يستوجب إشهار بطاقة صفراء.

ركلة الجزاء

لا يعاقب حارس المرمى على الخطأ إذا أخطأت ركلة جزاء الهدف أو ارتدت من القائمين والعارضة (بدون لمسة من حارس المرمى) إلا إذا أثرت المخالفة بوضوح على مسدد الكرة.

يتم تحذير حارس المرمى من المخالفة الأولى. ثم يحصل على بطاقة صفراء لأي مخالفة أخرى، ويعاقب مسدد الركلة إذا أخطأ حارس المرمى ومسدد الكرة في نفس الوقت بالضبط.

في سياق متصل، أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الثلاثاء، مجموعة من التعديلات على عقود اللاعبين ومواعيد الميركاتو الصيفي بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا عالميا.

الفيفا، أكد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "أنه اتخذ القرارات بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، بعد الاضطراب غير المسبوق الذي تسبب فيه فيروس كورونا".