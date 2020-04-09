شاب يتحدى إصابته بفيروس كورونا ويقيم زفافه في مرآب سيارات

وتحدى شاب في جنوب أفريقيا إصابته بالفيروس يوم زفافه والحظر الذي يحول دون إقامة حفل الزفاف، ليتمم زفافه في مذبح مؤقت، بناه في مرآب ملحق بالفناء الخلفي لمنزله.

وبحسب وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس، صور العريس دان ماس (30 عاما) وهو مخرج سينمائي، فيديو لحفل زفافه، حقق أكثر من 250 ألف مشاهدة على يوتيوب.

ونقلت الوكالة عن العروس، جابي ماس إسترهوزن، الطالبة بكلية الحقوق (27 عاما) أن "التأجيل كان قرارا صعبا للغاية. كنت متوترة جدا لا سيما وأن كل شيء كان جاهزا".

وحدد العروسان موعد زفافهما يوم 21 مارس/آذار الماضي، لكن تم التأجيل بسبب إصابة العريس بكورونا، وذلك بالتوازي مع القيود التي فرضتها حكومة جنوب أفريقيا على التجمعات العامة بهدف وقف انتشار الفيروس.

وأوضح العريس في الفيديو المنشور على "اليوتيوب" أنه أراد القيام بعمل احتفالي وعاطفي في آن واحد، خاصة وأنها ليلة واحدة في العمر، في وقت تظهر العروس في الفيديو مرتدية ثوبا صيفيا مطرزا بزهور، وهي تمشي إلى المذبح حيث أُجريت مراسم صورية لحفل الزفاف.