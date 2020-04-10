شاب يبتكر وسيلة تعارف على الفتيات في ظل تفشي كورونا

يتسم أحد أوجه الأزمة التي يشهدها العالم اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا بطابع رومانسي، إذ يعاني الكثير من المحبين من "صعوبة اللقاء" في ظل إجراءات مواجهة الوباء.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، صورا قام بلصقها شاب في مختلف أنحاء مدينة نيويورك الأمريكية، تحمل صورته وعنوانه البريدي ومحل إقامته بالإضافة إلى لمحة عن نفسه.

وكتب الشاب في ملصقاته "أبحث عن فتاة في فترة الحجر الصحي وبعده، أنا شاب جذاب، موظف، العمر 30 عاما، مهتم بالزواج، بجب أن تكون الفتاة بصحة جيدة خالية من الأمراض وذات قوام جميل".

ونشر الشاب إعلاناته في الحدائق وأماكن جري الرياضيين، حيث يقول بأن هذه الطريقة أفضل من تطبيقات التعارف عبر الإنترنت، فهناك أشخاص ينتحلون صفات غيرهم، بالإضافة إلى كثرة المنافسين عبر الإنترنت.

وأوضح الشاب "هذا ليس الوقت المناسب لإعلانات تافهة أو علاقات غير جدية، لذلك أنا أسعى لعلاقة طويلة الأمد تتكلل بالزواج والاستقرار، مؤكدا تلقيه بالفعل العديد من الرسائل من النساء المهتمات باقتراحه.

New York man puts out fliers seeking a germ free girlfriend in this coronavirus lockdown https://t.co/g2EbywVZrQ pic.twitter.com/u4CNj5DSzj — Ladun Liadi (@Ladunliadi) April 8, 2020

ووفقا للبيانات الأخيرة، حتى 8 أبريل/ نيسان، فقد توفي 779 شخصا، بينما في 6 أبريل 731 شخصا وفي 5 أبريل 599 شخصا في ولاية نيويورك وحدها.

يذكر أنه وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد تم الكشف عن 432.132 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة الأمريكية و14.817 وفاة، في حين تعافى ما يقرب من 24 ألفًا، معظم الوفيات بالفيروس كانت في مدينة نيويورك - 4571 شخصا.