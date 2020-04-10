قبل قيادة السيارة... ابحث عن كورونا في هذه الأماكن

كشفت دراسة جديدة عن الفترة التي يعيشها فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، على الأسطح.

وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، إن كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ، لمدة تصل إلى 3 أيام.

وبسبب الخروج من المنزل يتعرض البعض للفيروس على أجزاء من جسمه أو ملابسه، لذلك ينصح الباحثون دائما بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات.

ومع استخدام السيارة في التنقل، نكون عرضة للإصابة بالفيروس، لأن كورونا يمكنه أن يعيش لساعات طويلة، في أماكن كثيرة داخل السيارة.

ومن أبرز الأماكن التي يمكن أن يوجد بها فيروس كورونا داخل السيارة، هي "المقود وناقل الحركة والمسجل، وأزرار التحكم في التكيف، ومفاتيح نوافذ المركبة، ومقابض الأبواب".

كما يمكن أن يوجد كورونا على "مفاتيح الإضاءة والفرامل اليدوية ومقبض درج المركبة والمرآة العلوية ومقبض شنطة السيارة وعصا التحكم بالمساحات".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.