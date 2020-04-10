بعد جدل كبير... كمامات وقفازات في عزاء حماة الإعلامي عمرو الليثي

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إجراءات احترازية في عزاء حماة الإعلامي المصري عمرو الليثي.

جاء ذلك بعد جدل كبير أثير على السوشيال ميديا، بشأن وجود فوضى خلال تشييع جنازة ميرفت عبد الوهاب، والدة زوجة الإعلامي عمرو الليثي.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر مقربة من الليثي، نفيها الأخبار التي انتشرت حول وجود فوضى خلال العزاء.

وأضافت المصادر أن الإعلامي المصري قام بتوزيع الكمامات والقفازات لكل المعزين، بالإضافة إلى تعقيم السيارات التي وجدت في الجنازة خشية تفشي وباء كورونا.

وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم"، أن عائلة الراحلة قامت بإجراءات احترازية أثناء تشييع الجنازة صباح أمس الخميس في مقابر العائلة.

وأشارت إلى أن العزاء اقتصر على تشييع الجنازة، وذلك التزاما من أسرة المتوفية بالإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وبجانب توزيع الكمامات والقفازات لكل المعزين، تم أيضا تعقيم السيارات التي وجدت في الجنازة.