حملة مليونية تركية لمقاطعة "نتفليكس"

لطالما تسببت "الإبادة الأرمنية" في غضب الحكومة والشعب التركيين، حتى وصل الأمر إلى شبكة "نتفليكس".

وأفادت صحيفة "النهار"، أمس الخميس، بأنه شنّت حملة غضب واسعة في تركيا ضد شبكة "نتفليكس"، وتهديد بعمل حملة إلغاء اشتراك مليونية، بسبب رد "نتفليكس فرنسا" على أحد المتابعين الأرمن حول إن كانوا يفكرون بتقديم عمل عن الأرمن.

وجاء رد الشركة بالإيجاب، حيث رأت شبكة "نتفليكس" أنها تفكر جديا في إنتاج فيلم عن "الإبادة الأرمنية"، الأمر الذي جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأتراك يصبّون جام غضبهم على "نتفليكس".

ويعزى غضب الحكومة والشعب التركيين على ذلك، كون تركيا ترفض حتى اليوم، الاعتراف بأن ما جرى ضد الأرمن مجزرة جماعية.

ويشار إلى أن شبكة "نتفليكس" تحظى بإقبال واسع في تركيا، وعملت على تقديم إنتاجات تركية أصلية في السنوات الماضية.