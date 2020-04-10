بعد تفشي وباء كورونا... كيف تتصرف إن فقدت وظيفتك؟

يعاني العالم في الفترة الحالية من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا، وإن كان قد تسبب في انهيار الأنظمة الصحية لعدة دول في العالم، فالخطر ليس ببعيد على الأنظمة الاقتصادية التي تضررت بقوة أيضا.

وأدى تفشي الوباء إلى تتضرر قطاعات كبيرة، ما أسفر بدوره عن فقدان أعداد كبيرة من الموظفين لوظائفهم، وفيما يلي بعض النصائح التي نشرها موقع"24.ae".

مراجعة الأوراق المهمة

هناك حاجة للتعامل مع الأوراق المتعلقة بإنهاء عملك بدراية وحكمة، لذلك يمكنك التعمق فيها وفرز المستندات المطلوبة للتأمين الصحي، ومكافأة نهاية الخدمة، واستحقاقات البطالة.

اللجوء إلى الأصدقاء

استغل الوقت للتواصل مع أصدقاء الطفولة والأقارب، سيحول ذلك دون الشعور بالعزلة في هذا الوقت العصيب. بالإضافة إلى ذلك، تواصل مع زملائك القدامى من الشركات السابقة. أظهرت دراسة أن 60% من الوظائف عثر عليها عن طريق زملاء سابقين.

تغيير خطتك المالية

لقد تغير وضعك المالي الآن، ولابد من الاهتمام أكثر بالشؤون المالية. خذ وقتاً لإلقاء نظرة شاملة على نفقاتك، لخفض الميزانية. وبمجرد الحصول على معلومات وافية عن وضعك المالي، وإدارتك لشؤونك المالية بحكمة ستشعر بأن الأعباء المالية باتت أقل وطأة.

مزيد من الاهتمام بسيرتك الذاتية

تخلص من النواقص في سيرتك الذاتية وابدأ في تعزيزها بالمهارات والقدرات التي تعلمتها في وظيفتك الأخيرة، وحاول نشر سيرتك الذاتية على مواقع البحث عن الوظائف. إذا وجدت وظائف شاغرة، لا تتردد في التقدم لها.