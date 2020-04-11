حرمت من حضانة ابنتها لعملها طبيبة في الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا

فقدت الطبيبة الأمريكية تيريزا غرين حق حضانة ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، بأمر من القاضي، بسبب عملها في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد أن قام إريك غرين، زوج الطبيبة السابق، برفع دعوى للحصول على حضانة ابنته الوحيدة بسبب مخاوفه المسترة من انتقال العدوى للأم جراء احتكاكها بالمصابين وبالتالي إلى ابنته.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطبيبة فقدت الحضانة المشتركة لطفلتها مع زوجها السابق لأنها تعمل في غرفة الطوارئ بولاية فلوريدا وهي واحدة من الذين يعرضون أنفسهم للخطر في مواجهتهم لجائحة كورونا.

سلبية التحاليل التي تؤكد عدم حمل الطبيبة الأم تيريزا غرين للفيروس، لم يشفع لها لدى القاضي الذي حكم بانتقال الحضانة بشكل "كامل ومؤقت" إلى والد الطفلة وزوج الطبيبة السابق بسبب المخاطر التي تتعرض لها.

ووصفت غرين حكم القاضي بأنه خطوة عنصرية ضد العاملات من المطلقات في مجال الرعاية الصحية اللاتي يضحين بحياتهن ويبتعدن عن رؤية أطفالهن في سبيل إنقاذ المرضى، وقالت معربة عن حزنها: "إن هذا الحكم غاية في القسوة".

واستنكرت الطبيبة الحكم لأنه لا يمكنها الابتعاد عن ابنتها، ولعدم تمكنها من الذهاب للمنزل لرؤيتها واحتضانها لمجرد أنها مطلقة وتعمل في مجال الخدمات الصحية.

وأضافت الطبيبة "سأتقدم باستئناف لأن القاضي لم يتحدث إلى الخبراء والأطباء لمعرفة الحقائق المتعلقة بالأمر وتعامل باستخفاف وتراخٍ مع القضية دون وضع العواقب المترتبة على هذا الحكم في الحسبان وأخذ طفلتها منها بكل سهولة".