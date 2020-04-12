وفاة أسطورة سباقات السيارات البريطاني موس عن 90 عاما

توفي سائق سباقات السيارات البريطاني المعتزل، ستيرلينج موس، عن 90 عاما بعد صراع طويل مع المرض، اليوم الأحد.

ويعتبر موس واحدا من أعظم سائقي فورمولا 1 رغم عدم فوزه بلقب البطولة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن زوجة الرياضي الراحل سوزي قولها "مات كما عاش.. في صورة رائعة".

Sir Stirling Moss has died at the age of 90#F1 https://t.co/6pFBdXoEZm — Formula 1 (@F1) April 12, 2020

​وولد موس في لندن عام 1929، وقد تم الاعتراف به على نطاق واسع كواحد من أعظم السائقين الذين لم يفوزوا بلقب بطولة العالم للفورمولا 1، على الرغم من أنه كان وصيفا في أربع مسابقات.

وكان موس محط إعجاب كبير لمهارته خلف عجلة القيادة، وبين عامي 1955 و 1961، حصل موس على المركز الثاني في بطولة الفورمولا 1 أربع مرات.