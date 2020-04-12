رجل أعمال يتبرع بمنشأة فندقية لصالح الحكومة المصرية لمواجهة كورونا

تعمل الدول والأفراد على مواجهة تفشي فيروس كورنا بكل الطريق الممكنة وذلك بسبب زيادة عدد الإصابات إلى حد يخيف العالم كله.

وبناء على ذلك قام رجل أعمال مصري، بوضع منشأته السياحية تحت تصرف الحكومة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وحسب صحف محلية أبلغ رجل الأعمال "ياسين منصور" رئاسة الوزراء فى مصر، أنه يسلم منشأة سياحية بها 200 غرفة فندقية لوزارة الصحة.

© Sputnik . Mohamed Hassan 8 معلومات عن منحة العمالة غير المنتظمة في مصر

وقدم رجل الأعمال أيضا دعما إلى العمالة غير المنتظمة وتم بالفعل تسكين 71 حالة من مصابي كورونا فى المنشأة التى قدمت من قبله وذلك عن طريق وزارة الصحة.

ومسألة مساهمة رجال الأعمال فى مواجهة كورونا أصبحت عرفا عالميا، حيث لا تتحمل الأنظمة الصحية حوال العالم الكم الكبير لإصابات كورونا والتى تبلغ فى دول أخرى آلاف، فيما لم تصل حتى اليوم سوى إلى 2065 حالة بأنحاء مصر.

وأعلنت وزارة الصحة فى مصر، عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وزيادة في عدد المصابين بـ126 حالة.

وقال بيان للوزارة، نشره متحدثها الإعلامي عبر فيسبوك، إن حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 447 شخصا وخرجوا جميعا من مستشفيات العزل.

كما تابع البيان أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 159، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2065.

وأعلنت الحكومة المصرية اقتطاع 20 % من رواتب الوزراء لمدة 3 شهور، لدعم صندوق "تحيا مصر"، والعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتفشي وباء "كوفيد 19".

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في كلمة له الأربعاء الماضي "مجلس الوزراء قرر أن يتم اقتطاع 20% من راتب كل أعضاء المجلس لمدة 3 شهور دعمًا لصندوق تحيا مصر والعمالة غير المنتظمة".