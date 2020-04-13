تحية خاصة من ميسي للأطقم الطبية حول العالم... صورة

وجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسالة شكر وامتنان إلى الأطقم الطبية حول العالم بسب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد_19).

وقال ميسي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، "بعد انتهاء الأسبوع العالمي للعاملين بمجال الصحة أرسل لهم شكر الوفير على العمل الذين يقومون به".

وأضاف أسطورة برشلونة الإسباني، "أبطال مجهولون يتحملون أيام وليال طويلة بعيدا عن عائلاتهم من أجل تأمين سلامة عائلاتنا من فيروس كورونا، بجانب استمرارهم في التزامهم الشريف في العناية بالنساء الحوامل والحفاظ على سلامة أرواح الأطفال والشباب".

كان ميسي حث الشعب الأرجنتيني في وقت سابق، على البقاء في المنزل حيث قال في رسالة نشرها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، "كلما كان الفوز أكثر صعوبة، كلما كنت أكثر سعادة به، إذا بقيت في المنزل، فكلنا نفوز، افعل ذلك".

وطبقا للبيانات الرسمية يوجد بالأرجنتين 1975 حالة إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن توفي منها 82 حالة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـمليون و850 ألف حالة والوفيات 114 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3339 إصاب. بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: الولايات المتحدة (557 ألف إصابة، 22 ألف وفاة)، إيطاليا (156 ألف إصابة، 19900 وفاة)، وإسبانيا (166 ألف إصابة، 17100 وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.