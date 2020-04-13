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02:28 GMT13 أبريل/ نيسان 2020
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    خضروات

    أطعمة تساعد على إنقاص الوزن عن طريق موازنة الهرمونات في الجسم

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    تعد الهرمونات عاملا إساسيا في تحسين عملية الهضم، والمحافظة على الوزن إلى جانب أنها تحسن الحالة المزاجية.

    وفي ظل تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم وفرض معظم الدول حجرا صحيا يلزم المواطنين، ازدادت الشكوى من ازدياد الوزن نتيجة تناول المزيد من الأطعمة وسوء الحالة النفسية خوفا من الإصابة بالمرض.

    ويساعد التوازن الهرموني على تحسين الحالة المزاجية، ويمنح طاقة كبيرة تساعد على خفض الوزن وأيضا الوضوح العقلي والتركيز.

    وبحسب موقع "ريال سيمبل"، هناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على توازن الهرمونات في الجسم..

    الخضروات ذات الأوراق الداكنة

    هذه الخضروات على مكافحة الالتهاب وخفض مستويات الكورتيزول في الجسم، كما تعزز الخضروات نسبة الحديد – وبالتالي زيادة مستويات الطاقة – حيث يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة.

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    Serve your family dinner and vitamins all at once! 🥬🥦🥬Dark green leafy vegetables are an excellent source of fiber, folate, and carotenoids. These vegetables also contain vitamins C and K and the minerals iron and calcium. In addition, dark green leafy vegetables act as antioxidants in the body... Roast Kale with bacon, garlic, and cayenne 😎 @freshthyme yum! 🥬 🥦 🥬 #farmtomomstable #darkleafygreens #greens #healthyeating #familydinner #farmtotable #rusticcooking #bacon #kale #garlic #dinner #dinnerideas #sidedishes #mealprep #fresh #freshthyme #seasalt #cooking #healthylifestyle #healthyfood #healthyliving #yum #yummyinmytummy #eatfromtheearth #eatfresh #yes #organic #organicfood #organicgardening

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    الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3

    يعتبر الجوز والسلمون وزيت الزيتون وبذور الكتان من الأطعمة الغنية بأومبغا 3 حيث تساعد على خفض الكوليسترول، وتحسين الذاكرة، وتحسين الحالة المزاجية، وتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى حماية الأغشية الخلوية.

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    PAZAR DEMEK BALIK DEMEK 🐠 İyi Akşamlar 😊 Yaklaşık 20 gündür karantinada olmamdan ötürü daha önceden buzluğa yedeklediğim Somon bu akşamın kurtarıcısı oldu 🐠 Omega-3 yağ asitlerinden EPA ve DHA oranı yüksek olan Somon benim en favori balıklarımdan 🥰 Cilt sağlığından vücut sağlığına etkileri oldukça fazla olan yeşilliklerimle birleştirdim. 🥗1 adet Somonu yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde ayrı bir yağlı kağıta sarıp 200 derece fırında portakal ve limon dilimleri ile pişirdim. Bu şekilde içi daha nemli ve lezzetli balık yapmış oluyoruz🐠 Balığım buzluktan çıktığı için önce buzdolabında birkaç saat çözdürüp öyle fırına atıyorum. Yaklaşık 1-1,5 ay buzluğında balıklarınızı saklayabilirsiniz. 🥗Bu akşam tabağımızda marul, 1 adet fırında pişirilmiş Tatlı patates, pancar, domates, nar, havuç ile hazırlanmış nefis bir Somon Bowl var. 🥗Özellikle havuç ve domates gibi A vitamini kaynaklarının emilimi yağ ile ‘birebir’ karışarak arttığı için bu şekilde tüketmekte fayda var, bu yüzden 1 tk Sızma Zeytinyağ eklemeden olmaz🥗 🥗İstenilen baharatları ekleyip tabağımı hazırladıysam herkese iyi haftalar dileyip kaçıyorum 🙏🏻 Keyifle Kalın..🎉 #photooftheday #fish #fishandchips #chips #salmon #dinner🍴 #potato #immunesystem #healthyfood #omega3 #bowl #salad #sunday #sundaydinner #somon #saladrecipe #aksamyemegi #fitdinner #health #saglikliyasam #beslenmegunlugum #nutrition #diyethesaplaritakiplesiyor #diyethesapları #foodshare #foodblogger #foodlover #foodie #bugunnepisirsem #cooking

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    الكركم والجزر

    يعتبر الكركم والجزر من أشهر العوامل المضادة للالتهابات، وأيضا ممتازة في مساعدة الجسم على تحقيق مستويات متوازنة للهرمونات بشكل طبيعي.

    الأفوكادو

    يساعد في تحقيق التوازن بين الهرمونات، فهي من الفواكه التي تحتوي على الدهون الصحية التي تعزز امتصاص المواد الغذائية.

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    I'm lovin' it! 💚 Готова уже вместо цветов принимать 😆

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    ليس ذلك فحسب، بل أن الأفوكادو يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين E، حمض الفوليك والألياف والمغنيسيوم، وكذلك فيتامين ب.

    زيت جوز الهند

    يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، وهو الحمض الذي يساعد في الحفاظ على توازن الهرمونات بالجسم.

    كما أن زيت جوز الهند يساهم في التخلص من البكتيريا السيئة والفيروسات الموجود في الجسم.

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    الكلمات الدلالية:
    طرق إنقاص الوزن, فقدان الوزن, إنقاص الوزن
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