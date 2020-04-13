الحجر الصحي يزيد مبيعات منتجات العناية الشخصية في أمريكا

تسببت فترة الحجر الصحي التي تشهدها معظم دول العالم، إلى تحول الميول الاستهلاكية لدى الأمريكيين، حيث زادت مبيعات منتجات العناية الشخصية مثل صبغات الشعر.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "وولمارت"، دوغ ماكميلون بأن بيانات المبيعات أظهرت "أنه مع بقاء الناس في منازلهم، تحول تركيزهم وميولهم الاستهلاكية"، حسبما نقلت مجلة بزنس إنسايدر.

وأوضح ماكميلون: "بات الناس بحاجة إلى قصة شعر، لذلك بدؤوا في شراء المزيد من أدوات تشذيب اللحية وصبغات الشعر وأشياء من هذا القبيل".

وتابع ماكميلون أنه بالإضافة إلى الإمدادات التي تركز على العناية الشخصية، فإن الأمريكيين باتوا يتسوقون بشكل أكبر مصادر ترفيه مثل الألعاب والألغاز لتمضية الوقت في العزلة الذاتية في منازلهم بعد قرارات وتدابير الإغلاق.

ويأتي ارتفاع مبيعات الصبغات وأدوات تشذيب وقص الشعر بعد أن أمرت المدن والولايات بإغلاق الأعمال غير الضرورية في أواخر مارس، تاركين الأمريكيين بدون صالونات وحلاقين في المستقبل المنظور.

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، وفاة 1514 شخصا في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقالت الجامعة في بيان، تم تسجيل 560425 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بما في ذلك 22105 حالة وفاة".

وركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته إلى الشعب بمناسبة عيد الفصح، على تحدي انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، متعهدا باحتواء الأزمة الحالية.

وتشهد الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات حول العالم حتى الآن، جراء العدوى التي شلت اقتصاد معظم الدول.