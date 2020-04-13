مطار ياباني يوفر أسرّة من الورق المقوى للمسافرين

ابتكر مطار ياباني طريقة جديدة في إطار الإجراءات المتبعة للحد من تفشي وباء كورونا المستجد الذي حصد أرواح الآلاف حول العالم.

ذكرت صحيفة "جاركرتا بوست" إن مطار ناريتا الياباني وفر أسرّة وأغطية مصنعة من الورق المقوى والورق في منطقة انتظار الحقائب للمسافرين القادمين من الخارج الذين ينتظرون نتائج فحوص فيروس كورونا المستجد.

صرح مسؤول في وزارة الصحة اليابانية إن نتيجة الفحص قد تظهر في ست ساعات على أقل تقدير لكنها قد تتأخر ليوم أو يومين، كما أن الركاب ممنوعون من استخدام المواصلات العامة فمن لا يأتي أحد لاصطحابه يتعين عليه الانتظار. وأُعدت الأسرة الورقية للاستخدام في حال امتلأت الفنادق القريبة بالركاب.

وصنعت الأسرة في الأساس لحالات الإجلاء في أوقات الكوارث وأية أوقات أخرى يكون فيها الناس في حاجة لأسرة إضافية وهي مصنعة من الورق المقوى وبها حاشية وغطاء.

وقال المسؤول “هناك فنادق قرب المطار لمبيت الركاب وعلى حد علمي لم تستخدم هذه الأسرة بعد، أو استخدمت بشكل محدود لغاية”.

ورغم الانخفاض الحاد في عدد رحلات الطيران في مطار ناريتا الذي أغلق أحد مدارجه، ما زالت الطائرات تهبط فيه حاملة ركابا من مختلف البلدان ومنها الولايات المتحدة وإيطاليا الذين يتعين عليهم إجراء فحص الفيروس قبل عودتهم لديارهم.

وبلغ عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في اليابان 7370، بينما بلغ عدد الوفيات 123 حالة.