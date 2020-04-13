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    ناسا تصدر لعبة فيديو "تغوص" بالمستخدم في أعماق المحيطات

    © AFP 2020 / Miguel Medina
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    تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إصدار لعبة فيديو، تسمى "نيمو نت"، يمكن للمستخدم من خلالها أن يغوص بشكل افتراضي في أعماق المحيطات.

    ذكر موقع "CNET" التقني أن ذلك ياتي بعد أن التقطت ناسا صورا بواسطة كاميرات خاصة مثبتة على الطائرات المسيرة والطائرات العاديّة، حيث تمنح العدسات الفريدة لتلك الكاميرات الباحثين رؤية واضحة لقاع المحيط، بما في ذلك المرجان والحياة البرية الأخرى مع صور ثلاثية الأبعاد من مواقع في أماكن مثل بورتوريكو وغوام وساموا الأمريكية.

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    © Photo / NASA
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    ومن المنتظر أن يدعم اللعبة نظاما تشغيل Mac وiOS ستتوفر قريباً لنظام أندرويد حيث ما تزال قيد العمل حالياً.

    وفي هذه اللعبة ستسافر افتراضيا في قاع المحيط في سفينة تسمى نوتيلوس Nautilus لتحديد وتصنيف أي مرجان تصادفه، ومع زيادة عدد اللاعبين سيتم التركيز على التفاصيل الحقيقية في صور الوكالة.

    قال فيد تشيراياث Ved Chirayath الباحث الرئيسي في مركز أميس في بيان صدر يوم الخميس: "لعبة نيمو نت تستفيد من أعظم قوة على هذا الكوكب: ليس كاميرا فخمة أو كمبيوتر خارق لكن الناس، يمكن لأي شخص حتى طالب الصف الأول لعب هذه اللعبة وفرز البيانات لمساعدتنا في رسم خريطة لأجمل أشكال الحياة التي نعرفها".

    كما قالت وكالة ناسا إن لعب هذه اللعبة سيساعد في تدريب حاسوب بلياديز Pleiades الفائق للتعرف على الشعاب المرجانية من أي صورة لقاع المحيط حتى تلك التي تم التقاطها بأدوات أقل قوة، فمع زيادة ذكاء هذا الحاسوب ستصبح الوكالة أكثر قدرة على رسم خريطة وتتبع التغيرات في مجموعات المرجان التي تعتبر أساسية للنظام البيئي البحري.

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    الكلمات الدلالية:
    ناسا
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