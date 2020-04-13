هل تنقل الحيوانات الأليفة كورونا إلى البشر؟... "الصحة العالمية" تجيب

سيطر القلق على الجميع مع انتشار أنباء عن أن الحيوانات الأليفة قد تكون مصدرا لنقل فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان.

اليوم الاثنين، قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن "الحيوانات الأليفة لا تنقل العدوى بفيروس كورونا"، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن إلقاء الحيوانات الأليفة في الشوارع عمل "غير إنساني"، مشددا على أنه "لا يوجد أي إثباتات علمية تؤكد نقل الفيروس من الحيوانت الأليفة للإنسان".

وقال جبور إن "الحيوانات أليفة ولا بد أن يتم التعامل معاها في النظافة والتطهير مثل البشر".

وتابع بأن "الحيوان الأليف عايش معي بالبيت، وأنا عندي حيوان أليف، التعامل معه يكون كما يتم التعامل مع أي فرد في البيت، مثل ما بحافظ على نظافتي، فعندما يخرج الحيوان يجب أن ننظفه لنحميه ونحمي حالنا".