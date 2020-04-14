هل توجد أغذية تقي من فيروس "كورونا"؟

أعلنت لجنة تغذية رأيها في مدى نجاعة أغذية معينة في الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأصدرت اللجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا يوثق رأيها وتوصياتها العلمية التغذوية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا وتقليل آثاره السلبية على المجتمع.

وأفادت صحيفة "عكاظ"، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة عقدت اجتماعا استثنائيا عبر الاتصال المرئي للرد على الشائعات والمعلومات التغذوية المغلوطة أو غير المبنية على أسس وبراهين علمية ودراسات محكّمة حول فيروس كورونا.

وفنّد البيان مدى صحة تأثير كورونا على النساء الحوامل والرضاعة الطبيعية، وعلى كبار السن والأطفال، وعلاقة الغذاء المتوازن بالوقاية من العدوى، مؤكدا أنه لا توجد أغذية محددة مثبت أنها تعزز المناعة بشكل كبير وتقي من العدوى بالفيروس.

وشدد بيان اللجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية على أهمية اتباع نمط حياة صحي يتضمن تناول الغذاء الصحي والمتوازن، وشرب الكميات الكافية من الماء.

ونوهت الصحيفة إلى أنه بحسب البيان، لا يوجد دليل علمي على أنَّ النساء الحوامل على خطر أكبر من غيرهن للإصابة بالعدوى أو أنه حتى إذا أصيبت بهذا الفيروس سيؤدي إلى مشاكل صحية خلال فترة الحمل أو يؤثر على صحة الطفل بعد الولادة.

وحول تأثير كورونا على كبار السن والأطفال، ربط بيان "اللجنة الوطنية للتغذية" التقدم بالعمر مع الإصابة بأمراض مزمنة بحدوث تغيرات في الجهاز المناعي لديهم، ما يجعل من الصعب على أجسامهم مقاومة الأمراض المزمنة والعدوى، وبالتالي ازدياد قابلية إصابتهم بالفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.