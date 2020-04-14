عاصفة في برشلونة... أعضاء مستقيلون يؤكدون وجود فساد داخل النادي

اشتعلت الحرب الكلامية بين نائب رئيس برشلونة الإسباني، إميلي روسود، والذي استقال من منصبه بعد ما وصفه بوجود شبهات فساد داخل النادي الكتالوني.

روسود أصدر بيانا رسميا، ردا على إعلان إدارة النادي، اتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحاته الأخير، مؤكدا أن إعلان إدارة برشلونة لا أساس لها من الصحة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال روسود، "هناك فساد داخل النادي، من خلال إلغاء عقود مع شركات مختلفة (إحدى هذه الشركات مقرها في مكان محمي من الضرائب، ما ينتهك قانون منع غسل الأموال)".

Barcelona will take legal action against Rousaud



But he's standing against his allegations of corruption at the club



And has offered evidence 👇https://t.co/kmrk7nBxZ5 pic.twitter.com/7eH7lds8jc — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 14, 2020

أضاف: "النادي مرتبط بها (الشركات) بهدف تجنب الضوابط الداخلية، وبتأييد لجنة المخصصات، ومجلس الإدارة".



وأشار إلى أنه من قام بلفت انتباه النادي إلى هذه المخالفات. مؤكدا أنها السبب الرئيسي لاستقالته.

وأتم: "لا يمكن الاستهانة بهذه المخالفات إنها التزام أخلاقي وقانوني، أن أقوم بالتنديد بها على الملأ .. أنها جريمة".

وأوضح نائب رئيس برشلونة المستقيل أن ما قاله هو بدافع الحب وأنه لم يشك في نزاهة النادي أو الموظفين.. وأنه فخور بكونه عمل بين جدار النادي الكتالوني.

كان روسود استقال من منصبه الأسبوع الماضي، وقال لوسائل الإعلام العالمية، إن أحد أعضاء مجلس الإدارة يقوم بسرقة النادي.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، صباح اليوم الثلاثاء 14 أبريل/نيسان، عن تغييرات كبرى في مجلس إدارته، بسبب ما يوصف بأنه "العاصفة الإدارية الأسوأ" في تاريخ النادي الكتالوني، بعد استقالة 6 من مجلس الإدارة من بينهم روسود.