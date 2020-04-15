تسجيل
06:20 GMT15 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    الوضع في منطقة أثينا، على خلفية تفشي كورونا في اليونان، 10 أبريل 2020

    بيانات من إيطاليا وأمريكا وبريطانيا... ما العلاقة بين السمنة وإصابات كورونا المميتة؟

    © Sputnik . Kostis Ntantamis
    مجتمع
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (65)
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104515/25/1045152592_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_21880b6268e4e2eb0f4163ccd8ce43fb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202004151045170767-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9%D8%9F/

    أثارت جائحة كورونا الرعب عالميا بعدما أدت إلى إصابة أكثر من مليوني شخص حول العالم، كما تسببت في وفاة ما يقارب 120 ألف شخص، وهو ما جعل أغلب الدول حول العالم تلجأ إلى الإغلاق التام.

    الجائحة العالمية عصفت بأصحاب الأمراض المزمنة، كما أنها لم ترحم كبار السن الأصحاء، حيث إن أغلب الوفيات التي سجلت حتى الآن شملت من هم فوق الخمسين عاما.

    2000 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة 8 أبريل / نيسان 2020
    © REUTERS / JOSHUA LOTT
    الأمل يتبدد... كورونا يحقق رقم وفيات "مروع" في الولايات المتحدة
    دراسات من عدة دول أوروبية أكدت أن للسمنة علاقة كبيرة بالإصابات الخطيرة والمميتة حول العالم بفيروس كورونا، فما هذه العلاقة؟.

    إيطاليا... نسبة السمنة بين المتوفين وصلت لـ65 بالمئة

    أكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، فؤاد عودة، أن تشريح جثث المتوفين بسبب كورونا أظهر أن الكثير منهم مصابون بالسمنة، وترتفع عندهم نسبة خلايا الدهون، والتي تساعد على تكوين مرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بالفيروس.

    وقال عودة، الذي يعمل في مستشفيات روما، إن خلال حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، "أغلب الأشخاص الذين توفوا وزنهم مرتفع.. فيروس كورونا يجد مساحة أكبر للانتشار بين خلايا الدهون، ولكن انتشارها ليس سهلا في العضلات والعظم والعصب".

    ووصلت الإصابات في إيطاليا حتى الآن إلى ما يقارب 163 ألف حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 21 ألف وفاة.

    الولايات المتحدة.. ارتفاع معدلات الوفاة بين الماصبين بالسمنة

    يعاني سكان نيو أورليانز الأمريكية من السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم بمعدلات أعلى من المتوسط المسجل على مستوى البلد.

    وقال مسؤولون في الصحة،

    إن هناك مجموعة من العوامل قد تساهم في ارتفاع معدلات الوفاة بكورونا في نيو أورليانز، يعد أهمها الأمراض المرتبطة بالسمنة، وفقا لرويترز.

    وأشاروا إلى أن ذلك جرس إنذار للولايات المتحدة بأسرها حيث تشيع فيها السمنة المزمنة أكثر من غيرها من البلدان المتقدمة.

    وتملك الولايات المتحدة أكبر نسبة إصابات ووفيات حول العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 600 ألف شخص، بينما وصلت الوفيات لما يقارب 26 ألف حالة.

    كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال نهاية الشهر الماضي، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان عصيبين على الشعب الأمريكي، وأن الوفيات قد تتخطى 200 ألف وفاة على أقل تقدير.

    بريطانيا.. ثلثي مرضى كورونا يعانون من السمنة

    كشفت مراجعة حديثة أجرتها دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا، أن ما يقرب من ثلثي مرضى فيروس "كورونا" المستجد يعانون من السمنة، وأن نحو %40 منهم تحت سن الستين.

    وأظهرت الدراسات الطبية بشكل عام، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، هم أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات خطيرة أو يموتون من أي عدوى كالأنفلونزا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    إجراءات احترازية من تفشي فيروس كورونا في أمريكا
    © REUTERS / LINDSEY WASSON
    الكشف عن أبرز عوامل ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة

    قفز عدد الإصابات في المملكة المتحدة حيث وصل إلى 93 ألف حالة، وارتفعت الوفيات إلى 12 وفاة. كما أن الفيروس أصاب كبار الشخصيات مثل الأمير تشارلز ولي عهد بريطاينا ورئيس الوزراء بوريس جونسون.

    فرنسا.. كورونا يصيب الشباب المصاب بالسمنة

    قال كبير علماء الأوبئة في فرنسا، إن الأشخاص الذين يعتبرون بدناء أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض مميتة إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

    وادعى البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي، أن هذا يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون عرضة بشكل خاص بسبب ارتفاع مستويات السمنة في البلاد.

    وزعم دلفريسي أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لمرض كوفيد 19، وفقا لصحيفة "ذا إندبندننت" البريطانية.

    وأكد،

    "هذا الفيروس رهيب، ويمكن أن يصيب الشباب، ولا سيما الشباب الذين يعانون من السمنة المفرطة".

    تعد فرنسا رابع دولة من حيث عدد الإصابات حيث بلغت 143 ألف حالة، كما تخطت الوفيات حاجز الـ 15 ألف وفاة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (65)

    انظر أيضا:

    الأمل يتبدد... كورونا يحقق رقم وفيات "مروع" في الولايات المتحدة
    ترامب يحدد موعد إعادة فتح الولايات المتحدة مجددا
    الأمين العام للأمم المتحدة يرد على ترامب بشأن تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية
    دراسة تحذر من كارثة في صفوف الأطقم الطبية بأمريكا وتكشف سبل الوقاية
    الكلمات الدلالية:
    السمنة, فيروس كورونا, إيطاليا, فرنسا, الولايات المتحدة, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    علماء آثار مصريون يرتدون الكمامات الحماية من عدوى كورونا، خلال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ آمون (الذي حكم بين 1342 إلى 1325 ق.م.) في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.
    رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون في "عهد كورونا"
    احتلال الأراضي باسم كورونا
    بينما لا أحد يرى
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك