راهبات يتحدين الحجر الصحي بممارسة كرة السلة... فيديو

حظي تقرير إخباري نشرته إحدى القنوات التلفزيوينة الإسبانية بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيه مجموعة من الراهبات وهن يمارسن كرة السلة في فترة الحجر الصحي.

المقطع المصور يظهر عددا من راهبات دير سان لياندرو في إشبيلية وهن يمارسن كرة السلة خلال فترة الإستراحة.

وتحدثت الراهبة جوغونز، عن ممارسة الرياضة خلال أوقات الفراغ والإستراحة ومن بينها كرة السلة.

قائلة حتى مع بلوغها لسن الثمانين الى أنها تقضي فراغها بلعب كرة السلة، حيث يقمن في أوقات العمل بصنع قوالب الحلوى والكمامات الطبية.

يذكر بأن البلاد تخضع لحجر صحي نتيجة لتفشي وباء "كورونا" في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة يوم أمس، عن وفاة 567 شخصا بفيروس "كورونا"، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 18 ألف حالة وفاة.