تعرف إلى البديل الصحي للفسيخ والرنجة

يعتاد البعض تناول الأسماك المملحة في أعياد شم النسيم، إلا أن تلك الأسماك مثل الفسيخ والرنجة قد يكن لها مخاطر صحية.

وعرضت بوابة "أخبار اليوم" بديلا صحيا للفسيخ والرنجة، قدمت طريقة إعداده الشيف نيفين عباس، وهو طبق سلطة التونة بالذرة الحلوة"، الذي يمكن إعداده بخطوات بسيطة وبمذاق خاص لا يقاوم.

مقادير كالتالي: علبة تونة - كوب ذرة حلوة مغسول ومصفي جيداً - بصل أخضر مقطع - فلفل حار مقطع "حسب الرغبة" - خس مقطع - فلفل ألوان مقطع - حبة طماطم مقطعة – زيتون - قليل من الخل.

أما الطريقة: تقلب جميع الخضروات معاً في وعاء كبير الحجم، وتضاف التونة لهم - يضاف الخل ويقلب الخليط ثم تقدم السلطة باردة.

وتتكاثر الأسئلة هذه الفترة، حول ما إذا كان تناول وجبة الفسيخ يساعد في العلاج من فيروس "كورونا" المستجد، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد "شم النسيم".

ونفى هذه المعلومة استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث في مصر سابقا، الدكتور هاني الناظر، الذي قال أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "ما يقال إن تناول الفسيخ وقاية أو علاج من فيروس كورونا، كلام غير حقيقي وغير علمي".

وتابع: "الفسيخ أكلة غير صحية، تسبب مشاكل جلدية كثيرة، منها الأرتكاريا الحادة وأشكال أخرى من الحساسية وتورم الشفاه والتهابات حول العين وأيضا تسبب التلبك المعوي".