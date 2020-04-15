يبلغ من العمر 99 عامًا... جمع أكثر من 6 ملايين دولار للأطباء بكرسيه المتحرك.. فيديو

أطلق توم مور البالغ من العمر 99 عامًا من إنجلترا حملة لجمع التبرعات لصالح الخدمة الصحية الوطنية (NHS)، عن طريق الدوران مشيا بواسطة كرسيه المتحرك حول داره.

وأعلن، جسب موقع "t-journal" أنه بحلول نهاية أبريل / نيسان، سينهي 100 لفة حول البيت، ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في دعمه تحويل الأموال إلى العاملين في مجال الصحة. لمدة أسبوع ونصف .

لكن الملفت أن مور جمع 5 ملايين جنيه إسترليني(6,300,000 دولار)، أي 5 آلاف مرة أكثر مما كان مخططا له.

حيث كان يأمل في جمع 1000 جنيه بحلول نهاية الشهر، ولكن بعد يوم واحد من إخبار وسائل الإعلام البريطانية، قاموا بتحويل 70 ألف جنيه استرليني له. وبحلول 15 أبريل - 5 مليون.

وقال مور: "الأطباء يستحقون كل قرش من هذا المال."

درس توماس مور كمهندس، ولكن بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية انضم إلى الجيش. هناك حصل على رتبة نقيب، وتم اختياره لتدريب الضباط. خدم في الهند وشارك في المعارك، وبعد استسلام اليابان، ذهب إلى سومطرة (إندونيسيا حاليًا)، ثم عاد إلى إنجلترا وأصبح مدربًا في مدرسة عسكرية.