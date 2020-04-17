بسبب فنانة... لبنان يتلقى رسائل حب من السعودية

وتصدرت أغنية الفنانة اللبنانية بعنوان "الله ياخذ بيدّك" المشهد في السعودية ونالت إعجابا كبيرا لدى مختلف الشرائح الإجتماعية.

السعودية ولبنان.. حكاية حب لم ولن تنتهي!

"رسالة حب من السعودية الى لبنان وذلك كتحية لأغنية #نجوى_كرم التي تنشد فيها للمملكة".@najwakaram

https://t.co/at243tf7xG — NK Fan Club (@NK_Fans) April 15, 2020

واستدعت هذه الأغنية مبادرة خاصة قامت بها نخب إعلامية وثقافية سعودية، بالإضافة إلى مشاركة خاصة من المفكرين ورجال الأعمال السعوديين تحت عنوان ملتقى "روّاد ومواهب" لتقديم تحية، عبارة عن رسائل حب وقعوها بأسمائهم، إلى الفنانة اللبنانية نجوى كرم ولبلدها لبنان.

وردت الفنانة على المبادرة من خلال صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها: "نحنا بهالدّنيي شعب واحد، منشكّل قوّة كبيرة، أنتو إخوتنا وأهلنا دايماً بإذن الله".