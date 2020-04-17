مركز الجنازات في موسكو يطلق خدمة "الوداع عبر الإنترنت"

ووفق قوانين الحجر الصحي فإن عدد الحضور المسموح بهم في الجنارة انخفض إلى حوالي سبعة - ثمانية أشخاص، بحسب ما نقلته صحيفة "فيدوموستي" الروسية.

وتعني خدمة "الوداع أونلاين" تنظيم البث المباشر من الطقوس للأشخاص الذين لم يتمكونو من الحضور. ومن الجدير بالذكر، أنه حسب القواعد الاحترازية، يتم دفن المتوفين بسبب "كورونا" في تابوت مغلق، ولا يتم حرق الجثة. كما يعمل موظفو الجنازة في بدلات واقية وكمامات.

وفي ظل ظروف الحجر الصحي، ازداد الطلب على الخدمات أونلاين، مثل اختيار وطلاء التابوت ووضع الزهور، ثم يتم تزويد العميل بتقرير مصور عن العمل المنجز.

يذكر أن طبيب شرعي في تايلاند توفي جراء إصابته بـ"كورونا" يمكن أن يكون قد تلقى العدوى من جثة شخص مصاب، بحسب دراسة نشرت في مجلة الطب الشرعي.

في سياق متصل، تسبب منع تنظيم مراسم الجنازات في إيطاليا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، خسارة الكثير من المواطنين فرصة توديع أحبائهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليهم.