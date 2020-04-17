تعرف إلى طريقة إغلاق حساب شخص متوفى على إنستغرام

يوفر تطبيق إنستغرام خيارين للتعامل مع حساب المستخدم المتوفى، وذلك إما بالتحويل إلى حساب تذكاري أو حذف الحساب تماما.

وعرض موقع "صدى التقنية" طريقة يمكن من خلالها إغلاق حساب الشخص المتوفي عن طريق أحد أقاربه، وذلك من خلال إرسال طلب خاص لإزالة الحساب، على أن يرسل الشخص الذي يطلب إغلاق الحساب شهادة ميلاد الشخص المتوفى أو شهادة وفاة الشخص المتوفى، أو إثبات بكونه الممثل القانوني للشخص المتوفى.

ويحتاج ملء نموذج إغلاق حساب شخص متوفى على انستغرام إلى إدخال الاسم وعنوان البريد الإلكتروني، ثم إدخال الاسم الكامل للشخص المتوفى واسم حسابه في انستغرام ورابط حسابه، ثم تحميل صورة من وثيقة إثبات الوفاة أو حتى شهادة ميلاد الشخص المتوفى، بالإضافة لتاريخ الوفاة.

من ناحية أخرى، يتيح إنستغرام إرسال طلب لتخليد ذكرى شخص متوفى، وذلك من خلال تأمين الحساب والاحتفاظ به دائما دون إمكانية نشر صور جديدة أو تعديل الحساب، وذلك من خلال ملء نموذج خاص يتضمن معلومات خاصة عن حساب الشخص المتوفى وإرسال وثيقة تُثبت الوفاة.