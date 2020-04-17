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    إجراءات احترازية في مصر تحسبا لفيروس كورونا

    طبيبة تحذر من عادات المصريين في شم النسيم بالتزامن مع كورونا

    © REUTERS / Javier Parodi
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    حذرت الطبيبة هدير عبد الحي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، من ممارسة الطقوس المعتادة في عيد "شم النسيم" الذي يحتفل به المصريون منذ قديم الزمان.

    ونقلت بوابة "الجمهورية" عن الطبيبة نصيحتها بالابتعاد عن عادات مثل الخروج من المنزل إلى المتنزهات وتناول البيض الملون والأسماك المملحة، خاصة وأن شم النسيم يأتي هذا العام في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، وجاءت نصائح الطبيبة كما يلي.

    عدم الخروج من المنزل

    التنزه في الحدائق العامة برفقة أفراد الأسرة والأصدقاء، أصبح غير ممكن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وعليه، يجب عدم الخروج من المنزل قدر المستطاع، مع مراعاة تجنب الزيارات العائلية، لمنع انتقال العدوى.

    عدم تناول الأسماك المملحة

    يعتاد معظم الأشخاص على تناول الأسماك المملحة في شم النسيم، كوسيلة من وسائل الاحتفال بهذه المناسبة، إلا أن الفسيخ من الأطعمة التي يجب الابتعاد عن تناولها خلال هذه الفترة على وجه التحديد، لاحتوائه على ميكروبات ضارة، تتحول داخل الجسم إلى مواد شديدة السمية، تضعف الجهاز المناعي، وتجعل أقل قدرة على مكافحة الفيروسات.

    عدم تلوين البيض بالألوان الصناعية

    تلوين البيض، طريقة أخرى من طرق الاحتفال بشم النسيم، لن نستطيع الاستمتاع بها بسبب فيروس كورونا المستجد، لأن الألوان الصناعية تحتوي على مواد كيميائية قد يكون لها وقعًا ضارًا على صحة الجهاز المناعي.

    ولذلك، يراعى استبدالها بالألوان الطبيعية المتوفرة ببعض الخضروات والأعشاب، مثل البصل، والكركم، والكركديه، والشاي.

    كما قدمت الطبيبة عدة نصائح للوقاية في هذا الوقت مثل تناول كميات وفيرة من المياه، وتناول السلطة الخضراء وتناول الفواكه، حيث تحتوي الفواكه على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وكذلك  تناول المشروبات العشبية الدافئة مثل القرفة، والنعناع، واليانسون بما لها من قيمة الغذائية العالية، وخصائص علاجية واسعة المجال.

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