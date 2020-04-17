4 أسباب تفسر إصرار الناس على "العبادة الجماعية" رغم انتشار الوباء وتزايد خطره

لا يزال العديد في مختلف دول العالم، يرفضون فكرة الامتناع عن الذهاب إلى دور العبادة، كإجراء لمنع تفشي وباء كورونا، فما السبب وراء ذلك.

يقول مفوض الأمم المتحدة الخاص بحرية الديانات والمعتقدات، محمد شهيد، في تصريحات لـ"بي بي سي" إنه يعتقد أن على الزعماء الدينيين أن يلعبوا دورا في ثني أتباعهم عن التجمع وتشجيع التباعد الإجتماعي. ويضيف "إن للزعامات الدينية مسؤولية – إن لم نقل الواجب القانوني – في إعلاء مصالح المجتمع".

فقدان الثقة

وقد تعددت الأسباب التي يمكن أن نعزو إليها إصرار كثير من الجماعات الدينية على أداء العبادة الجماعية، منها فقدان الثقة بين المواطنين والحكومة، بحسب ما يقوله عالم النفس الهولندي المتخصص بالأديان والمعتقدات، باستيان روتينس.

ويرى روتينس أن نظرة الناس إلى حكوماتهم لها أثر في الطريقة التي يتعاملون بها مع النصائح والإرشادات الحكومية، مضيفا أنه في الولايات المتحدة مثلا "هناك انعدام ثقة متجذر بالحكومة". ويضيف: "يجد البعض صعوبة حقيقية في إتباع إرشادات الحكومة، لأنهم لا يثقون بالدولة أصلا".

العبادة حاجة أساسية

وربما يكون عدم اقتناع الناس ناجم عن اقتناعهم بأن العبادة حاجة أساسية وليست أقل أهمية من التجارة، إذ يمكن اتباع نفس إجراءات التباعد الاجتماعي فيها كالتي تتبع في محلات بيع الأطعمة.

ويعتقد ماثيو شميتز، وهو من أتباع الكنيسة الكاثوليكية، أن الذهاب إلى الكنيسة والمشاركة في بعض الطقوس "عبارة عن أسلوب متميز في الحصول على البركة".

اتباع أوامر القائد

وقد يكون السبب هو "اتباع القائد" فالرئيس التنزاني جون ماغوفولي، الذي يحمل شهادة دكتوراه في الكيمياء، حث مواطنيه على الاستمرار في الذهاب إلى الكنائس والمساجد.

وقال في خطبة ألقاها في احدى الكنائس "فيروس كورونا شيطان، ولا يمكنه العيش داخل جسد يسوع لأنه سيحترق على الفور. هذا هو وقت تعزيز إيماننا".

واتفق معه الشيخ حسن سعيد تشيزينغا، الناطق الرسمي باسم مفتي تنزانيا، إذ يقول إن "صلاة الجماعة أثناء هذه الشدة مهمة جدا لأننا ندعو من الله أن يساعدنا في التغلب على الفيروس".

الحرية الدينية

ويرى آخرون أن التجمع من أجل العبادة جزء مهم من الحرية الدينية، لكن مفوض الأمم المتحدة محمد شهيد يقول إن للحرية الدينية حدود.

ويقول "حق الإنسان في إظهار معتقداته الدينية مقيد بمدى إمكانية تسببه في ضرر للآخرين فيما يخص حقوقهم وحرياتهم وفيما يخص الصحة العامة. لذا فإن التمسك بالحرية الدينية يعني أن الفرد لا يعرف المعنى الحقيقي لهذه العبارة".