الأول من نوعه عربيا... الإمارات تطلق مهرجان القراءة الافتراضي

تعتزم هيئة الشارقة للكتاب إطلاق النسخةَ الأولى من مهرجان الشارقة القرائي الافتراضي عبر الإنترنت، خلال الفترة من 27 مايو/أيار حتى 5 يونيو/حزيران المقبل.

وقال موقع "كيو بوست" إن هذه الخطوة هدفها ترسيخ مكانة الثقافة والكتاب كركيزتين أساسيتين لبناء المجتمعات، بالتزامن مع الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري، إن هذا المهرجان سيشكل إضافة سباقة للمشهد الثقافي العربي والعالمي، كما أكد أن الرغبة في تقديم مهرجان قراءة جديد ومبتكر استناداً إلى "حجم الشراكات واتفاقيات التعاون التي تربط الهيئة مع كبرى شركات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى الإعلامي، إلى جانب علاقات العمل المشترك مع مؤسسات صناعة النشر والإبداع".

وتعتبر دولة الإمارات من أولى الدول العربية التي بدأت العمل على تطبيق سياسات التباعد الجسدي والعمل عن بعد منذ بداية أزمة انتشار "كورونا"، الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في التقليل من انتشار الفيروس.

وتأتي الخطوة الرامية لإطلاق هذا المهرجان في هذا السياق، والذي يهدف بدوره إلى نشر الوعي بالثقافة والأدب من خلال استخدام معطيات وأدوات العصر المتوفرة، كما تقول الأديبة السودانية المقيمة في الإمارات آن الصافي، لافتةً إلى "أهمية توظيف التقنية وحلول نظم المعلومات عبر التطبيقات لخدمة الثقافة الإنسانية".