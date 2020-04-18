كولومبيا... استخدام الروبوتات لتوصيل الطعام للمنازل

بدأت مؤسسة في كولومبيا تدعى "رابي" في استخدام الروبوتات لتوصيل طلبات الطعام إلى المنازل، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت رويترز إن هذه التجربة بدأت الأسبوع الماضي في "ميديلين" ثاني أكبر مدن كولومبيا، وتتخذ هذه الروبوتات شكل صندوق وتتحرك على أربع عجلات وتحمل أعلاما برتقالية على هوائياتها، وتستخدم لنقل طلبيات المطاعم المدفوعة رقميا.

وقالت رابي في بيان مساء الخميس إن هذه الروبوتات يتم تعقيمها قبل وبعد كل مرة تستخدم فيها، وتقوم رابي وشركة كيويبوت التي مقرها الولايات المتحدة بتشغيل هذه الروبوتات بشكل مشترك.

وقامت هذه الروبوتات بتوصيل ما يقرب من 120 طلبا يوميا مع وجود 15 روبوت في المنطقة التجريبية.

وقالت شركة رابي إنها تنوي الاستمرار في هذه التجربة حتى يوليو/ تموز وفي حالة نجاحها ستطبقها في مدن أخرى تعمل بها.

ولرابي نحو 200 ألف موزع في تسع دول بأمريكا اللاتينية وأعلنت عن تحقيق زيادة بنسبة 30 في المئة في عمليات توصيل الطعام خلال أول شهرين من 2020 قبل بدء العزل العام.