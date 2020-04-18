اكتشاف 9 أبراج إنذار في سور الصين العظيم

أعلن مكتب الآثار الثقافية بولاية آلشا في منطقة منغوليا ذاتية الحكم شمالي الصين أنه تم اكتشاف 9 أبراج إنذار تابعة لسور الصين العظيم.

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن الأثريون قولهم بأن أبراج الإنذار التى بنيت فى عهد أسرة هان الملكية ( 206 ق.م - 220 م) كانت تعمل كمنشآت دفاع عسكري متطورة على طول الصين العظيم.

وتمتد الأبراج التي تبعد أربعة كيلومترات عن بعضها البعض، من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي في صحراء باداين جاران وصحراء تنغر، وفي العصور القديمة، كان يتم إشعال الأبراج التي تربط الجدران الطويلة لتنبيه الجنود عند اقتراب الأعداء.

يشار إلى أنه لا تزال بقايا بعض الأبراج محفوظة بشكل جيد، في حين أن البعض الآخر بات عبارة عن أكوام صخرية متحللة، وتوجد وفي ولاية آلشا فى منغوليا الداخلية بقايا وفيرة من سور الصين العظيم الذى بني إبان أسر مينغ وهان وشيا الغربية، ويبلغ إجمالى طولها أكثر من 300 كم.

وكان مكتب حكومة بكين المسؤول عن إدارة قطاع بادالينغ من سور الصين العظيم قد ذكر في وقت سابق، أنه تقرر إغلاق أجزاء من السور قريبة من العاصمة أمام الزوار لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويعد قطاع بادالينغ، الذي أعيد تشييده، ضمن الأماكن الأكثر جذبا للزائرين في سور الصين العظيم، وفقا لوكالة "رويترز".