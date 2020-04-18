أمريكي يحطم "سيارة الأحلام" بعد قيادتها لمسافة 11 كم

تحطمت سيارة بي إم دبليو "إم5"، بعد أن حصل عليها مالكها بدقائق، حيث تصادمت بسيارة أخرى قبل أن تصطدم بعمود هواتف.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إنه من حسن الحظ أن الخسائر اقتصرت على تحطم السيارة فقط، التي قطعت 11 كيلومترا فقط من باب الوكيل إلى العمود الذي تحطمت عليه.

وقالت الصحيفة إن تدابير الحجر الصحي لم تمنع تسليم بعض السيارات للعملاء، بمن فيهم ذلك المالك السعيد لسيارة بي إم دبليو "إم 5" البيضاء الجديدة في ماريلاند ببالتيمور.

سعادته التي لا توصف بتمكنه من امتلاك سيارة ألمانية رياضية جديدة للغاية، دفعته للانطلاق فورًا على الطريق في أول رحلة وراء مقود سيارته الحلم.

يذكر أن قوة "إم5" هي 600 حصان يولدها محرك توربو مزدوج V8 بسعة 4.4 لتر (أو حتى 625 حصانا لنسخة السباقات)، والذي يصل تسارعه من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.4 ثانية.