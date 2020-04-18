مجددا وبعد رفض الفيفا… الأهلي المصري يشكو لاعبه السابق

ونشر النادي الأهلي خطابا جديدا على حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، مساء اليوم السبت، قرر فيه تقديم شكوى أخرى لاتحاد كرة القدم المصري، للمطالبة بحق النادي لدى عبد الله السعيد، لاعب الفريق السابق ونادي بيراميدز المصري الحالي.

وجاءت شكوى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، نتيجة لقيام اللاعب بفسخ تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي وانضمامه لنادي بيراميدز المصري، دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب، وذلك عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

وأوضح بيان الأهلي أن شكواه الجديدة جاءت بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي، لأن اللاعب عبد الله السعيد حاليا ضمن صفوف ناد مصري، ما يعني أن الأمر شأنا داخليا والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد بيان الأهلي البيان أن إدارة النادي حرصت على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جدة وعبدالله السعيد، الذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادٍ مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جدة، وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار.

ونوه النادي الأهلى إلى أنه قام بدعم شكواه بالخطابات الواردة من الفيفا، والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بتقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لناد مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.