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    صحتك تهمنا مبادرة أطلقتها الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة في مصر

    "مستمرون حتى انتهاء الوباء"... مبادرة دولية لمواجهة كورونا تنطلق من مصر

    © Photo / Ahmad Abdelwahab
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (153)
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    "صحتك تهمنا" مبادرة كبرى أطلقتها الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة (WFUNF) من القاهرة، لتوعية الناس بأهمية اتباع التعليمات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

    تجوب المبادرة الشوارع المصرية بمشاركة عدد من الأطباء والشباب من أعضاء الفيدرالية في منطقة الشرق الأوسط.

    دعم القرى الأكثر فقرا

    يقول أيمن وهدان، الممثل الإقليمي للفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة، إن هذه المبادرة تأتي تحت إشراف ورعاية الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة، التي تضم شخصيات بارزة في مختلف مجالات الحياة ممن منحتهم المنظمة عضوية دائمة لجهودهم في خدمة المجتمع وهم يعملون معا بشكل جدي لا سّيما في أزمة تفشي وباء "كوفيد 19".

    وأضاف وهدان لـ"سبوتنيك"، المبادرة سوف تشمل المدن والقرى الأكثر فقرا لدعمها من حيث توفير أدوات الوقاية من الفيروس فضلا عن توفير دفعة أولى من المساعدات وتبدأ بألف وخمسمائة كرتونة رمضان، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الشباب بدأوا في الانضمام للمبادرة لكي تكون بشكل أوسع وأكبر، وبالتالي تتسع دائرة من نقدم لهم المساعدات في بر مصر خاصة المناطق الأكثر احتياجا.

    صحتك تهمنا مبادرة أطلقتها الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة في مصر
    © Photo / Ahmad Abdelwahab
    "صحتك تهمنا" مبادرة أطلقتها الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة في مصر

    وتابع الممثل الإقليمي للفيدرالية، هناك عشرات الأطباء يشاركون معنا في المبادرة من أجل التوعية للمواطنين للحد من انتشار الفيروس، وهناك خطة لعمل مبادرة أخرى من أجل توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتعليمات التي من شأنها مكافحة كورونا.

    "حتى انتهاء الوباء"

    ومن جانبه، قال المنسق العام للفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة محمد أبو ريد، إن المبادرة لاقت قبولا واسعا بين أوساط الشباب المحب للعمل التطوعي، لافتا إلى أنه قد شارك في الحملة عدد من الأطباء في كل التخصصات للكشف المجاني على جميع المرضى داخل منازلهم. 

    وأوضح أبو ريد أن المبادرة ستظل قائمة حتى انتهاء أزمة الوباء العالمي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك أيضا مساعدات للأسرة الفقيرة من خلال توزيع دعم أولى متمثل في توزيع 1500 شنطة رمضان.

    صحتك تهمنا مبادرة أطلقتها الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة في مصر
    © Photo / Ahmad Abdelwahab
    "صحتك تهمنا" مبادرة أطلقتها الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة في مصر

    وأوضح أبوريد لـ"سبوتنيك" أن:

    "بداية المبادرة بدأت بحملة تطهير ورش الشوارع في عدد من المحافظات والأحياء الفقيرة وبجهود الجميع سنصل إلى أكبر عدد من المحافظات لتكملة المبادرة، مضيفا إلى أنه هناك تنسيق لإقامة المبادرة في عدد من الدول العربية وننتظر التصريحات الرسمية لذلك".

    واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد مليونين و250 ألف شخص، فيما وصل عدد الوفيات لأكثر من 154 ألف وحالات الشفاء 571 ألف وفق آخر الإحصاءات.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (153)

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, فيروس كورونا
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