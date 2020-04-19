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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد 7 أبريل / نيسان 2020

    قائمة الرؤساء العشرة الأعلى دخلا في العالم بينهم عربي

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    يظن الكثيرون أن الرئيس الأمريكي يحتل المرتبة الأولى عالميا بين الرؤوساء في قيمة الراتب الذي يتقاضاه خلال فترة رئاسته، إلا أن الأمور لاتبدو كذلك في الحقيقة، نظرا لاختلاف قوانين البلدان التي تحدد قيمة هذه الرواتب.

    لاتصرح كل الدول عن المبالغ المخصصة للرؤساء، من رواتب سنوية تتراوح بين 200 ألف دولار أمريكي وأكثر من 1.6 مليون دولار، لتتخطى عوائد هؤلاء الرؤساء رواتب المواطن العادي في بلدانهم بفروقات كبيرة.

    وبحسب موقع صحيفة 24/7 Wall St التي نشرت أرقام التعويضات السنوية المتاحة للجمهور، لتحديد ومقارنة مداخيل 15 من الرؤساء الأعلى دخلاً في العالم.

    هذه قائمة بأعلى 10 رواتب يتقاضاه رؤساء وأشخاص يديرون حكومات بلادهم من مناصبهم الرئاسية.

    حل في المرتبة العاشرة، رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتل، براتب سنوي يصل لحوالي 278 ألف دولار، في بلد يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي حوالي 9 آلاف دولار.

    متقدما عليه في المرتبة التاسعة جاء مستشار النمسا سيباستيان كورز، براتب يصل لـ328 ألف دولار سنويا، وبنصيب الفرد الإجمالي للفرد ن الناتج المحلي بـ45 ألف دولار.

    ليتواجد رئيس عربي واحد في القائمة وفي المرتبة الثامنة، محمد ولد عبدالعزيز، الرئيس الموريتاني، وبراتب وصل لـ330 ألف دولار سنويا، في بلد يبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي حوالي 3600 دولار.

    سابعا حلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن، براتب سنوي يصل لحوالي 340 ألف دولار، في بلد يصل فيه نصيب الفرد من الناتج الاجمالي حوالي 35 ألف دولار.

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حلت في المرتبة السادسة براتي سنوي يقدر بـ370 ألف دولار، في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد الألماني من الناتج الاجمالي لحوالي 47 ألف دولار.

    ومتقدما على المستشارة الألمانية بفارق قليل، حل خامسا رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، براتب يصل لـ378 ألف دولار، بينما يصل نصيب المواطن الأسترالي من الناتج المحلي لـ46 ألف دولار.

    وفي المرتبة الرابعة حل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، براتب سنوي يصل لـ400 ألف دولار في بلد يصل فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي لـ54 ألف دولار.

    ثالثا حل رئيس الاتحاد السويسري يولي ماورير، براتب يصل لـ488 ألف دولار، ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي يقدر بحوالي 47 ألف دولار.

    وحل ثانيا الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ كاري لام، براتب سنوي وصل لـ568 ألف دولار، في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في البلد لـ57 ألف دولار.

    وتصدر القائمة رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، براتب سنوي يصل لـ1.610.000 دولار أمريكي، بينما يصل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي لـ86 ألف دولار.

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