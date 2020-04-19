قریبا... افتتاح أول حديقة أطفال ذكية في إيران

ذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، أن إيران بصدد افتتاح أول حديقة أطفال ذكية.

وأعلن رئيس بلدية مدينة سمنان، شرق العاصمة الإيرانية، طهران، عن قرب افتتاح أول حديقة أطفال ذكية في البلاد.

ونقلت الوكالة على لسان سيد ناظم رضوي، اليوم الأحد، أن هذه الحديقة الذكية تم تجهيزها وإعدادها لكي تلائم متطلبات الأطفال، وتجمع التكنولوجيا مع الحركة بعدما باتت البيوت صغيرة وكذلك ترفيه الأطفال أصبح عن طريق الموبايل والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وأشار ناظم رضوي إلى أنه تم تصميم الحديقة الجديدة على شكل كرة مغلقة ضمن حديقة كوشمغان في مدينة سمنان.

ولفت رئيس بلدية مدينة سمنان إلى أن ألعاب الواقع الافتراضي هي السمة المميزة للحديقة مع التأكيد على تعليم الأطفال الحقوق المدنية والثقافية والعلمية لهم وكل ذلك تم تصميمه في الحديقة الذكية.