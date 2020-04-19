مصر... توقعات بوصول درجة الحرارة إلى 36 أول أيام شهر رمضان

توقع خبراء الأرصاد الجوية فى مصر، أن يكون طقس الجمعة أول أيام شهر رمضان، حارا وغير مستقر.

وأوردت الصحف المحلية، تأكيد خبراء الأرصاد الجوية أن يوم الجمعة سيشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة.

وتابع الخبراء أنه ستكون هناك رياح مثيرة للرمال والأتربة، مع وصول درجة الحرارة إلى 36 دجة مئوية.

وقال الخبراء إن سواحل مصر الشمالية ومنطقة وسط سيناء، طقسها سيكوت مائل للحرارة نهار، مع الرياح المثيرة للأتربة والتى تصل إلى حد العاصفة.

وحسب الخبراء تؤدي هذه الحالة من الطقس السيء إلى اضطراب في الملاحة على خليج السويس.

أما صعيد مصر فأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن طقسه سيكون شديد الحرارة نهارا.