اكتشاف آثار تعود لآلاف السنين بعد ذوبان الجليد بالنرويج

نتيجة لتغير المناخ، وذوبان الجليد، تم الكشف عن آثار تعود لآلاف السنين في النرويج.

وذكرت مجلة "sciencealert" أمس السبت، أن تراكم الجليد في النرويج منذ آلاف السنين طمر بدوره آثارا مهمة، فعلى ارتفاع ​​يبلغ 1800 مترا، فى جبال جوتنهايم يذوب جزء من الجليد، بعدما تجمدت تلك المنطقة على مدار آلاف السنين.

وأوضحت المجلة أن ذوبان الجليد البطئ في النرويج كشف عن كنوز من القطع الأثرية، والتى دفن بعضها تحت الجليد منذ آلاف السنين، ربما تعزى هذه الكنوز لممر جبلي كان ممرا تجاريا قديما، يعني أنه كانت تلك المنطقة الجبلية منطقة تجارية ومركز سياسي في شمال القارة الأوروبية.

وتشير الاكتشافات الآثرية في النرويج إلى أنها ربما تعود لعصور الفايكنغ، مثل الرمح، وهو ما يعني أن تلك المنطقة كان تعج بالحركة السياسية والتجارية في آن، حيث تؤكد الاكتشافات الأخيرة ذلك، خاصة مع العثور على قطع جلدية، وعظام وبعض قطع الصوف والخشب، بعضها رسم عليها بعض النقوش والكتابات، وهي في حالة ممتازة.

وأشارت المجلة إلى أن العثور على "حدوة حصان" يعطي الدليل على أن تلك المنطقة من العالم كانت منطقة تجارية مهمة واستراتيجية، فضلا عن وجود أكوام من الصخور، كدليل للمسافرين على الطريق.