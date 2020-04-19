كيف تحافظ على سيارتك بعيدة عن الأعطال خلال الحجر الصحي؟

فرضت دول عديدة حول العالم حالة من الإغلاق على مواطنيها، بحيث أصبح المواطنين لا يذهبون إلى أعمالهم، وباتت معظم الأعمال المكتبية تدار من المنزل، وأدى هذا بالطبع إلى عدم استخدام كثير من السائقين لسياراتهم وركنها، فهل يمكن المحافظة على كفاءة السيارة خلال فترة الإغلاق؟

خبراء السيارات يرون أن هناك عدد من الإجراءات على مالكي السيارات اتباعها من أجل الحفاظ على السيارات بحالة جيدة، حتى يعودون إلى استخدامها بعد فترة الإغلاق أو الحجر الصحي التى طالت معظم دول العالم.

وهنا طرق يمكن لصاحب السيارة أن يقوم بها للحفاظ على مركبته خلال الفترة القادمة، حسب موقع "بيزنيس إنسايدر"، وذلك حتى انتهاء فترات الحجر الصحي عالميا، وعودتنا إلى العمل من مقار الشركات والمؤسسات مرة أخرى.

كيف تركن سيارتك؟

فى البداية، إذا لم يكن لديك مكانا لركن سيارات بعيدا عن الشارع، فعليك بتغطيتها، وذلك للحفاظ على الطلاء الخارجي بحالته الجيدة، وعدم اتساخها، ويمكنك تنظيفها كل فترة.

أما إذا كنت تمتلك جراجا لركن سيارتك، فيمكنك أيضا أن تخلى مكانا أكبر لركنها بحيث لا تكون عرضة للأتربة والغبار.

لكن قبل أن تنسى يجب عليك أيضا أن تترك إحدى النوافذ مفتوحة قليلا لكي يدخل الهواء منها إلى السيارة حتى لا يتكون العفن بداخلها.

ماذا تفعل مع الوقود؟

نظرا لطول فترة عدم استخدام السيارة، من الأفضل أن تعمل على ملء خزان وقود سيارتك بالكامل، حتى لا تترك فرضة لتراكم الهواء والرطوبة داخله، ويعمل البعض على استخدام مثبت يطيل عمر الوقود إلى فترة تصل إلى 12 شهرا.

الفرامل والإطارات

ينصح خبراء السيارات، أن يعمل مالك السيارة على إيقافها بأرض مستوية، مع عدم استخدام فرامل اليد.

وإذا كانت فترة عدم التحرك بالسيارة ستكون طويلة، فعلى مالك السيارة أن يقوم برفعها على حوامل، حتى يحمى الإطارات.

البطارية

تهلك بطارية السيارة، إذا طالت فترة عدم تشغيلها، حيث ينفذ شحن البطارية، التى يعمل بطاقتها أكثر من نظام داخل السيارة فى أثناء حالة التوقف، ولذا يفضل فصل البطارية تماما، للتأكد من عدم وجود أى أنظمة كهربائية تستهلك البطارية.

الزيوت

إذا وصلت فترة ركن السيارة إلى شهور، يتوجب تغيير الزيت حين عودتها إلى العمل مرة أخرى، لأن مكونات الزيوت الكيميائية تتلف مع الوقت، واستبدالها بزيوت جديدة عند العودة إلى الاستخدام سيكون الأفضل.

ماذا تفعل عن العودة لاستخدام السيارة؟

لا بد قبل ركوب السيارة مرة أخرى، غسلها لإزالة الأتربة، ثم اختبار الفرامل والتأكد، أن جميع الزيوت فى حالة جيدة.