دبي تلغي أكبر معارض السفر والسياحة بسبب كورونا

ألغت دبي واحد من أكبر معارض السفر والسياحة في الشرق الأوسط، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت "رويترز"، إن المنظمين لسوق السفر العربي، أعلنوا أن المعرض ألغي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد المنظمون، أنه "بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والاستماع إلى آراء الخبراء في هذه الصناعة، قررنا أن نتخذ القرار الأفضل الذي يصب في مصلحة الجميع والمتمثل في تأجيل إقامة معرض سوق السفر العربي إلى عام 2021".

© Sputnik / ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟

وكان المعرض سيبدأ اليوم الأحد 19 أبريل/نيسان وحتى 22 من الشهر، بمركز دبي العالمي الذي تحول إلى مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا.

ويقام عبر الانترنت حدثا افتراضيا في الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو/ حزيران يضم ندوات مشتركة وجلسات مباشرة وفعاليات.

وسجلت الإمارات 6781 حالة إصابة بالمرض و41 وفاة حتى اليوم الأحد.