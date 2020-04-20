مصر تطلق جولات "افتراضية" داخل المتاحف والمقابر الأثرية

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية جولات افتراضية من داخل المعالم الأثرية في مصر، لحث المواطنين على البقاء في المنزل، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الآثار عبر موقعها الرسمي، إنها أطلقت جولة افتراضية بالتقنية ثلاثية الأبعاد داخل المتحف القبطي.

المتحف القبطي تم إنشاؤه عن طريق "مرقص سميكة" باشا سنة 1908 وكان عبارة عن حجرة بالكنيسة المعلقة كمكان مخصص لتجميع القطع التي تمثل الفن القبطي.

قام البابا كيرلس بتخصيص قطعة أرض بجانب الكنيسة المعلقة لإنشاء المتحف، حيث تم افتتاح الجناح القديم للمتحف سنة 1910 بعد جمع القطع الأثرية من مختلف أرجاء البلاد سواء بالشراء أو كهدايا من أثرياء الأقباط أو من الكنائس والأديرة، وذلك لتحمسهم وتشجيعهم للفكرة.

في سنة 1931 تم إنشاء جناح جديد يضاف للقديم للتوسعة، تم افتتاحة سنة 1947 وهو نفس العام الذي تحولت فيه تباعية المتحف للحكومة المصرية.

كانت وزارة الآثار المصرية، أطلقت جولة افتراضية داخل مقبرة "واحتي" بمنطقة سقارة الأثرية. حيث تعد هذه المقبرة واحدة من أهم الاكتشافات التي قامت بها الوزارة في السنوات الأخيرة.

وتمثل أهمية هذا الاكتشاف، ليس فقط لما يحمله من ألوان وكنوز، ولكن أيضا لكونه يذكر باهتمام المصري القديم بالوقاية من الأمراض واستخدام كل أدوات التطهير والتعقيم المتاحة، كالمياه والزيوت والعطور، وفقا لوزارة الآثار المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الأحد، تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها و239 حالة وفاة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون و394 ألف حالة والوفيات 165 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 611 ألف حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.