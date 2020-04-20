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    رياضي يقطع 100 كيلومتر في 10 ساعات ركضا حول سريره... فيديو

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
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    تبدو فكرة الجري لمسافة 100 كيلومتر صعبة للكثيرين، إلا أنها بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون رياضة الجري لمسافات طويلة تعتبر ليست من الأمور المستحيلة، ولكن قطع هذه المسافة في 10 ساعات يعتبر من الأمور المثيرة، ويزيد من إثارة الأمر أنها تمت خلال فترة الحجر الصحي، فكيف تمت.

    تمكن الرياضي الروسي، دميتري ياكوهني، من قطع هذه المسافة في زمن وصل إلى 10 ساعات خلال فترة الحجر الصحي، وبطريقة مثيرة.

    حيث تمكن من قطع المسافة بالجري حول سريره، حتى أن أطفاله شاركوه في قطع جزء من المسافة.

    ياكوهني كان من المفترض أن يشارك، هذا الشهر، في أحد أصعب الماراثونات والبالغة مسافته 250 كيلومترا في الصحراء، والمعروف بماراثون "ديس سابز"، الى أن المسابقة تم إلغائها بسبب تفشي قيروس "كورونا".

    وبعد تحضير للماراثون وإعلان إلغائه، قرر ياكوهني اختبار قوته وتحضيره للمااثون بالركض هذه المسافة وسط قبول كبير من أفراد أسرته ومشاركتهم له في بعض مراحله على حد قوله خلال لقاء مع "سبوتنيك".

    كما شارك العداء متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في بعض لحظات الجري، ويرى ياكوهني بأن أصعب أوقات الجري تتمثل عند الوصول لمسافة الـ35 كيلومتر و الـ75، حيث يبدأ الجسم في الشعور بنقص في الكربوهيدرات، التي حاول تعويضها من خلال وجبات في وقت محدد.

    هذا ومن المقرر انطلاق سباق الماراثون ديسابل الخامس والثلاثين في 18 سبتمبر/أيلول، وسيجري السباق في الجزء الصحراوي من المغرب، حيث سيتعين على المشاركين الركض مسافة 250 كيلومترا في سبعة أيام.

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