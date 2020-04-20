دراسة: "الصابون المضاد للبكتيريا" والعادي تأثيرها متشابه في مكافحة "كورونا"

وصفت هية حماية المستهلك الروسية في بيان لها، دور الصابون "المضاد للفيروسات" بآثاره المشابهة لدور الصابون العادي في مكافحة فيروس "كورونا" حيث يقوم بشطفها فقط.

وجاء في البيان "ما يسمى بالصابون" المضاد للبكتيريا "قد لا تدمر الفيروسات، لأن الفيروسات ليست بكتيريا ولها مقاومة مختلفة، ولكن هذا النوع من الصابون كغيره، يمكن أن يغسلها ببساطة".

ويوصي الخبراء باستخدام أي صابون، وهذا سيضمن تقريبا نفس التأثير".

ووفقا لبحث تم في معهد أبحاث علم الأمراض التابع لـ"هيئة حماية المستهلك" ، فإنه لا يوجد مفهوم "الصابون القياسي المضاد للبكتيريا"، حيث يتم فيه إضافة مواد معينة وبكميات مختلفة، إلا أن الشركات المصنعة تستخدم هذا الأمر كخطوة في حملتها التسويقية.

وأضافت الهيئة: "تبين أن الغسيل المتكرر لأيدي الآباء بالصابون يساعد على تقليل معدل وفيات الأطفال الصغار من التهابات الجهاز التنفسي الحادة بنسبة 20% ومن التهابات الأمعاء الحادة بنسبة 50%. الأيدي القذرة هي عامل في انتقال مجموعة من الأمراض المعدية والطفيلية".

يلاحظ غسل اليدين لتقليل خطر الإصابة بالعدوى مثل الالتهابات المعوية الحادة والإنفلونزا وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي ، بما في ذلك الفيروس التاجي الجديد.