مصر تواجه إسرائيل وتركيا في منافسات البلاي ستيشن

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة "فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية- البلاى ستيشن عبر الإنترنت"، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 21 حتى 25 من الشهر الجاري، عن وقوع مصر ضمن المجموعة الثانية لفرق "الوسط" التي تضم كلا من تركيا وإسرائيل ورومانيا.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، فإن الاتحاد الدولي قرر تخصيص دخل البطولة للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يفتتح الفريق الممثل لمصر مبارياته بمواجهة تركيا ذهابًا في الخامسة من مساء غد الثلاثاء الموافق 21 أبريل/ نيسان، وإياباً في نفس اليوم الساعة 17:40 بتوقيت القاهرة.

بينما يلتقي أمام إسرائيل في نفس اليوم، ذهاباً في الساعة 18:20، وإياباً في الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة. ويختتم الفريق مباريات دور المجموعات بمواجهة رومانيا يوم الأربعاء، في تمام الساعة 17:00 ذهابا، و 17:40 إيابا.

وتنص لوائح البطولة التي أعلن عنها "فيفا" اختيار لاعبين فقط لتمثيل كل بلد يشارك في البطولة علي أن يكون أحدهما علي الأقل لاعب كرة قدم.

ويمثل مصر كل من أحمد حسن (كوكا) لاعب أوليمبياكوس اليوناني وأحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي لكرة القدم، ورامي سعد المصنف رقم 21 عالميا، واسلام سامي المصنف رقم ٤٣٢ عالمياً في لعبه البلاي ستيشن.

ووفقا لنظام بطولة "فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية- للعبة البلاى ستيشن عبر الإنترنت"، فتم تقسيم المشاركين الي ثلاث مجموعات الأولي "الشرقية" يشارك بها منتخبات آسيا وأستراليا تضم 6 فرق.

والثانية "الغربية" يشارك بها منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية وتضم 9 فرق ، بينما المجموعة الثالثة "الوسطي" يشارك بها منتخبات أفريقيا وأوروبا والبلاد العربية وتضم 28 فريقاً.