وفاة لاعب لوكوموتيف موسكو خلال حصة تدريب انفرادية

توفي لاعب لوكوموتيف موسكو، إنوكنتي ساموخفالوف، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 22 عاما.

وأعلن لوكوموتيف موسكو، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وفاة إنوكنتي ساموخفالوف خلال تدريبات انفرادية.

وأكد النادي، "أن اللاعب شعر بالتعب خلال حصة تدريب بمفرده، مشيرا إلى أنه يسعى للوقوف على ملابسات الوفاة".

وأعرب لوكوموتيف موسكو عن خسارته الكبيرة قائلا، "رحل ساموخفالوف وترك ابنا وزوجة، نادي لوكوموتيف يشعر بالصدمة، هذه فاجعة كبيرة لأسرتنا، نعرب عن تعازينا لعائلته وأصدقائه".

Сегодня скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов.



У него остались жена и сын.



Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Мы потрясены произошедшим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.https://t.co/OOFwYG2DNT — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 20, 2020

مدرب فريق كازانكا، ألكسندر جريشين، أكد أن اللاعب لم يكن يعاني من أي مشاكل ولكن الأطباء أبلغوهم أن سبب الوفاة هو نوبة قلبية، وفقا لرويترز.

وفرضت روسيا إجراءات العزل العام في البلاد حتى 30 أبريل/ نيسان الحالي، بينما تأجلت منافسات كرة القدم حتى 31 مايو/ أيار المقبل بسبب تفشي جائحة كورونا.

ساموخفالوف انضم إلى لوكوموتيف في عام 2015، ولم يشارك في أي مباراة بالدوري الروسي الممتاز، ولكنه كان ضمن فريق الرديف والمسمى "كازانكا"، والذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.