السعودية تعلن خطة شهر رمضان في المسجد النبوي

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، خطة شهر رمضان، اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن السديس إن الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع تفشي فيروس كورونا مستمرة.

ويستمر أيضا تعليق حضور الزوار والمصلين للمسجد النبوي، مع فحص الجنائز بشكل كامل حين دخولها، وكذلك جميع العاملين.

وفى اللقاء الإعلامى الافتراضي الذي عقده السديس، أكد أن صلاة التراويح والقيام ستكون في المسجد النبوي خلال شهر رمضان 5 تسليمات بدلا من 10.

وتابع السديس: "سيكون الورد اليومي في القراءة في صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام والمسجد النبوي متزامنا يوميا".

كما تستمر "الدروس العلمية وحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية والخدمات التوجيهية والثقافية والتدريبية عن بعد عبر المنصات الإلكترونية"، حسب بيان السديس.

وفي الرابع من مارس/ آذار الماضي، قررت المملكة العربية السعودية إيقاف تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "تقرر بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد، بإيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه".

ونقلت الوكالة السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن "هذا القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى".