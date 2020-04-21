إصابة الفنانة زينة بسبب فيفي عبده… بالفيديو

تعرضت الفنانة المصرية الشابة، زينة، لإصابة شديدة في قدمها، بسبب مواطنتها الفنانة فيفي عبده.

وكانت زينة ضيفة الحلقة الأولى من برنامج "خلي بالك من فيفي"، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، حيث تعرضت زينة لعدة مواقف مرعبة خلال الحلقة.

وتعرضت زينة لإصابة قوية في قدمها بسبب إنزلاقها من على السلالم أثناء الحلقة.

وعرض برنامج المقالب الكوميدي "خلي بالك من فيفي" في حلقته الأولى، مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناتي mbc مصر وmbc 5، وتقدمه فيفي عبده وزينب عيد.

وينضم برنامج "خلي بالك من فيفي" إلى قائمة برامج المقالب الكوميدية، ويستضيف عددا من الفنانين المصريين والعرب.